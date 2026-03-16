Kopra by Mandiri Raih Gelar Best Trade Finance Provider in Indonesia untuk Kedua Kalinya

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun fondasi perekonomian yang berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi ekosistem bisnis yang terintegrasi, didukung peningkatan kapabilitas Kopra by Mandiri sebagai solusi digital segmen pebisnis dan pelaku usaha.

Seiring dinamika bisnis dan meningkatnya risiko global, pelaku usaha membutuhkan solusi keuangan terintegrasi untuk mendukung operasionalnya.

Kebutuhan akan transaksi yang real time dan terdigitalisasi pun kian krusial dalam menjaga daya saing dan efisiensi bisnis.

Menjawab kebutuhan tersebut, Kopra by Mandiri hadir sebagai platform digital terintegrasi yang mencakup Cash Management, Trade Finance, dan Value Chain secara end-to-end, real time, dan berbasis teknologi.

Melalui kapabilitas ini, Bank Mandiri dinobatkan sebagai Best Integrated Trade Finance Digital Platform, serta berhasil mempertahankan kemenangan untuk kedua kalinya pada kategori Best Trade Finance Provider in Indonesia.

Predikat ini diberikan atas solusi inovatif Kopra by Mandiri sebagai platform digital yang memperkuat ekosistem trade finance untuk mendukung pertumbuhan bisnis di berbagai sektor.

Direktur Information Technology Bank Mandiri Sunarto mengatakan pencapaian ini sekaligus mendukung komitmen perseroan dalam menghadirkan layanan unggulan yang berkelanjutan.