Korban Banjir Lahar Merapi Belum Ditemukan, Pencarian Diperluas
jpnn.com, MAGELANG - Tim SAR gabungan memperluas area pencarian dua korban banjir lahar hujan Gunung Merapi di Sungai Senowo, Dukun, Kabupaten Magelang, yang belum ditemukan hingga tujuh kilometer dari lokasi kejadian korban (LKK).
Koordinator SAR Gabungan Arif Yulianto mengatakan pada hari keempat operasi pencarian tim dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU) untuk mempercepat proses pencarian korban yang masih hilang.
"Baik pencarian manual maupun menggunakan alat berat. SRU pertama memperluas area lokasi kejadian perkara hingga sekitar 400 meter sampai ke dam dengan menggunakan dua alat berat," katanya di Magelang, Jumat.
SRU kedua difokuskan di titik penemuan korban kedua, yakni Heru. Tim juga memperluas area pencarian di lokasi tersebut dengan bantuan alat berat.
Adapun SRU ketiga melakukan penyisiran aliran sungai sejauh dua kilometer ke arah hilir guna memastikan tidak ada korban yang terbawa arus lahar lebih jauh.
Dalam operasi pencarian hari keempat ini, katanya, tim SAR juga mendapat tambahan dukungan alat berat untuk mempercepat proses evakuasi material.
"Alhamdulillah hari ini ada tambahan satu unit alat berat, sehingga total alat berat yang bisa kami kerahkan dalam operasi pencarian berjumlah empat unit," katanya.
Namun demikian, proses pencarian masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah tebalnya material pasir dan batu yang terbawa banjir lahar hujan Gunung Merapi.
Tim SAR gabungan memperluas area pencarian dua korban banjir lahar hujan Gunung Merapi di Sungai Senowo, Dukun, Kabupaten Magelang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Terseret Lahar Dingin Gunung Merapi, 1 Penambang Pasir Tewas, 4 Masih Misteri
- 4 Gunung Api Ini Berstatus Siaga
- Waspada, 127 Gunung Berapi di Indonesia Berstatus Aktif
- Banjir Lahar Dingin di Gunung Semeru Menimbulkan Getaran, 30 Kali Gempa Letusan
- Transaksi Tambang Pasir Ilegal di Merapi Ditaksir Rp 3 Triliun, Bareskrim Ambil Tindakan Hukum
- Akses Jalan Trans Flores Dibanjiri Lahar Dingin Gunung Lewotobi Laki-Laki