Korban Banjir Rob di Bekasi Terima Bantuan dari Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyalurkan bantuan Paket Logistik Keluarga (PLK) kepada masyarakat terdampak banjir rob di Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (21/1).

Salah satu penerima bantuan tersebut adalah Pondok Pesantren Fastabiqul Khoirots.

Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan bantuan ini merupakan bentuk komitmen lembaganya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan, termasuk pesantren yang terdampak banjir rob selama sekitar 10 hari.

“Semoga bantuan yang diberikan ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi masyarakat terdampak serta para santri,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (22/1).

Menurut Saidah, kondisi geografis Muaragembong yang berada di dekat kawasan pantai menyebabkan air laut pasang mudah masuk ke wilayah permukiman, termasuk lingkungan Pondok Pesantren Fastabiqul Khoirots.

Dampak banjir rob tersebut mengakibatkan aktivitas belajar mengajar terganggu serta akses jalan menuju lokasi tertutup genangan air, sehingga mobilitas santri dan pengurus pesantren menjadi terbatas.

Menindaklanjuti kondisi tersebut, Baznas segera menyalurkan bantuan berupa Paket Logistik Keluarga yang berisi kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, ikan kaleng, kornet, gula pasir, dan bahan pangan lainnya.

Pimpinan Pondok Pesantren Fastabiqul Khoirots, Ahmad Munawir, menyampaikan apresiasi atas bantuan tersebut.