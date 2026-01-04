menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Korban Banjir Sumatra Bakal Rayakan Ramadan dengan Keterbatasan

Korban Banjir Sumatra Bakal Rayakan Ramadan dengan Keterbatasan

Korban Banjir Sumatra Bakal Rayakan Ramadan dengan Keterbatasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anak-anak korban banjir Sumatra yang berada di tempat pengungsian. FOTO: Dok BNPB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan agar para korban banjir di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik menjelang Ramadan.

Berdasarkan kalender Hijriah yang dirilis Kemenag, awal puasa Ramadan 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026

Nasaruddin Umar menuturkan, berdasarkan yang dihimpun total ada 1.137 rumah ibadah terdampak di tiga provinsi tersebut.

Baca Juga:

"Sebagian besar sudah kembali berfungsi," ujar Nasarudin dikutip Minggu (4/1).

Misalnya di Aceh, dari 878 rumah ibadah terdampak, sebanyak 703 telah beroperasi, sementara 175 lainnya masih dalam proses pemulihan.

Di Sumatera Utara, 112 dari 137 rumah ibadah sudah digunakan kembali.

Baca Juga:

Kemudian di Sumatera Barat hampir seluruhnya pulih, dengan 120 dari 122 rumah ibadah telah beroperasi.

Karena itu, untuk memastikan umat Muslim bisa beribadah saat Ramadan nanti, Kemenag mulai menyalurkan berbagai bantuan sarana ibadah.

Menag Nasaruddin Umar memastikan agar para korban banjir di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik menjelang Ramadan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI