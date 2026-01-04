Korban Banjir Sumatra Bakal Rayakan Ramadan dengan Keterbatasan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar memastikan agar para korban banjir di Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik menjelang Ramadan.

Berdasarkan kalender Hijriah yang dirilis Kemenag, awal puasa Ramadan 1447 Hijriah diprediksi jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026

Nasaruddin Umar menuturkan, berdasarkan yang dihimpun total ada 1.137 rumah ibadah terdampak di tiga provinsi tersebut.

"Sebagian besar sudah kembali berfungsi," ujar Nasarudin dikutip Minggu (4/1).

Misalnya di Aceh, dari 878 rumah ibadah terdampak, sebanyak 703 telah beroperasi, sementara 175 lainnya masih dalam proses pemulihan.

Di Sumatera Utara, 112 dari 137 rumah ibadah sudah digunakan kembali.

Kemudian di Sumatera Barat hampir seluruhnya pulih, dengan 120 dari 122 rumah ibadah telah beroperasi.

Karena itu, untuk memastikan umat Muslim bisa beribadah saat Ramadan nanti, Kemenag mulai menyalurkan berbagai bantuan sarana ibadah.