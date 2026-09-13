Korban Bongkar Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual yang Menyeret Nama Betrand Peto

jpnn.com, JAKARTA - Korban berinisial ANW buka suara terkait dugaan tindak kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh anak Ruben Onsu, Betrand Peto.

Adapun dugaan peristiwa itu terjadi di salah satu kelab di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Sabtu (12/9) dini hari.

Perempuan berinisal ANW itu mengatakan, awalnya dirinya datang ke kelab tersebut bersama sejumlah temannya sekitar pukul 02.00 WIB.

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Kemudian, salah satu staf kelab menghampiri dan mengajaknya untuk meramaikan sebuah ruangan yang ditempati oleh Betrand Peto.

"Jadi waktu tanggal 12 itu, saya datang di salah satu club yang ada di SCBD sekitar jam 2 bersama teman saya. Dan ada satu lagi, kami datang di sana, happy, ketemu sama teman-teman. Lalu tiba-tiba ada salah satu staf dari club tersebut yang bilang, 'mau enggak Kak ngeramein room-nya Si BP ini?'" ungkap ANW di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (13/9).

ANW mengaku tidak ada pikiran negatif apa pun ketika menerima ajakan tersebut.

Sebab, menurutnya, staf kelab tersebut juga memastikan bahwa situasi di ruangan aman.

"Aku enggak pernah ada pikiran negatif kalau kami bakal nemuin apes di tempat itu. Kami iyain," ucap ANW.