Korban Hanyut Terseret Arus Sungai Cijagra Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com - BANDUNG - Seorang perempuan yang sebelumnya dilaporkan hanyut di Sungai Cijagra, Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan, Kamis (5/2). Korban bernama Enok (41), warga Kecamatan Kutawaringin ditemukan pada hari keempat pencarian.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Wahyudin mengatakan korban diduga terjatuh ke sungai setelah lantai dapur rumahnya ambruk akibat fondasi yang tergerus aliran sungai.

“Posisi rumah berada di pinggir sungai. Fondasi tergerus, lantai dapur tidak menggunakan besi, sehingga saat fondasi ambrol, tanah ikut jebol dan korban terjatuh ke sungai,” ucapnya di Bandung, Kamis(5/2).

Dia menjelaskan korban ditemukan cukup jauh dari lokasi awal kejadian pada sekitar pukul 10.36 WIB. Menurut dia, korban ditemukan di Jembatan BBS, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, pada hari keempat pencarian. “Korban barusan ditemukan. Posisinya di Jembatan BBS arah Cihampelas. Jaraknya cukup jauh dari titik awal,” ungkapnya.

Dalam pencarian itu, Tim SAR Gabungan dibagi menjadi tiga Search and Rescue Unit (SRU) dengan penyisiran darat, air, dan udara. SRU pertama melakukan pencarian dari muara Sungai Ciwidey hingga sektor delapan menggunakan perahu Tagana Kabupaten Bandung sejauh sekitar tiga kilometer.

SRU kedua melakukan pencarian dari Curug Jompong hingga sektor sembilan menggunakan perahu Basarnas dan BPBD Kabupaten Bandung sejauh tujuh kilometer. Adapun SRU ketiga, kata dia, melakukan pemantauan udara menggunakan drone BPBD Kabupaten Bandung dari Leuwi Muning hingga Jembatan Muara sejauh tiga kilometer.

Lebih lanjut dia menuturkan derasnya arus sungai sempat menyulitkan proses pencarian dan evakuasi korban. “Arus Sungai Cijagra cukup deras sehingga korban terbawa hingga kurang lebih 12 kilometer dari lokasi awal kejadian,” ujarnya. (antara/jpnn)