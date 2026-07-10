Korban Hilang di Perairan Banyuasin Ditemukan, Tim SAR Gabungan Akhiri Operasi Pencarian
jpnn.com, BANYUASIN - Jasad seorang pria yang sebelumnya dilaporkan hilang di Perairan Tungkal, Kecamatan Pulau Rimau, Kabupaten Banyuasin ditemukan Tim SAR Gabungan.
Korban berinisial IN (26), seorang buruh asal Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat.
IN ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan pintu air Ropi PT Stal, pada Kamis (9/7/2026) sekitar pukul 18.15 WIB.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya mengungkapkan, jenazah korban akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses selanjutnya.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lapangan, korban diduga meninggal dunia akibat serangan buaya," ungkap Nandang, Jumat (10/7/2026).
Meski demikian, kepolisian tetap melakukan pendalaman melalui pengumpulan keterangan saksi dan pemeriksaan medis guna memastikan penyebab pasti kematian korban.
"Hingga saat ini, tidak ditemukan indikasi adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut," ujar Nandang.
Nandang juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta mengapresiasi kerja keras seluruh unsur yang terlibat dalam operasi pencarian.
Tim SAR Gabungan menemukan jasad korban yang hilang di perairan Banyuasin. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia.
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