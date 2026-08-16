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Korban Jiwa Gempa NTT Capai 53 Orang, Manggarai dan Manggarai Timur Terdampak Paling Parah

Korban Jiwa Gempa NTT Capai 53 Orang, Manggarai dan Manggarai Timur Terdampak Paling Parah
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Kerusakan bangunan yang terdampak gempa bumi M7,7 di Kabupaten Manggarai Timur. Sumber : BPBD Kabupaten Manggarai Timur

jpnn.com, JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengumumkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) telah mencapai 53 jiwa hingga Minggu sore.

"Sebaran korban tersebut teridentifikasi di Kabupaten Manggarai 25 orang, Manggarai Timur 20 orang, Sikka 4 orang, Manggarai Barat 1 orang, Nagekeo 1 orang dan Ende 2 orang," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Petugas gabungan juga mengevakuasi dan melakukan perawatan medis terhadap para korban luka-luka.

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Total korban luka-luka mencapai 137 jiwa. Saat ini, korban luka sedang menjalani perawatan di fasilitas kesehatan terdekat maupun faskes darurat.

Data sementara yang diterima pada Minggu sore, total rumah rusak berat sebanyak 154 unit, rusak sedang 49 unit, dan rusak ringan 38 unit.

Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan, tempat ibadah, kantor pemerintahan dan sejumlah fasilitas umum lain.

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Sementara pendataan warga yang mengungsi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. Hingga Minggu sebanyak 5.488 jiwa mengungsi secara terpusat dan 171 jiwa lainnya mengungsi secara mandiri.

Merespons gempa di NTT, Kepala BNPB bersama jajarannya menteri lainnya telah tiba di lokasi terdampak untuk mendukung percepatan penanganan darurat, dengan fokus utama adalah pencarian dan pertolongan korban.

BNPB mengumumkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang NTT telah mencapai 53 jiwa hingga Minggu sore.

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