Korban Kebakaran Kapal Mutiara Sentosa Dipastikan Menerima Pelayanan Maksimal

jpnn.com, SURABAYA - PT Jasa Raharja memastikan pelayanan kepada korban kebakaran KM Mutiara Sentosa II berjalan maksimal melalui peninjauan langsung yang dilakukan jajaran direksi di Jawa Timur, Senin (3/8). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses pendataan, penjaminan, serta pelayanan kepada korban berlangsung cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengawali kunjungan di Posko Terpadu Informasi dan Penanganan Korban di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Posko tersebut menjadi pusat koordinasi penanganan korban pascakebakaran kapal yang melayani rute Surabaya–Makassar itu.

Awaluddin memastikan proses evakuasi, pendataan korban, serta koordinasi antar lembaga berjalan optimal. Rombongan juga mengunjungi rumah sakit rujukan tempat para korban menjalani perawatan sekaligus berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Basarnas, Kepolisian, serta instansi terkait lainnya guna memastikan validitas data korban dan kelengkapan administrasi santunan.

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"Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah ini. Atas nama seluruh keluarga besar Jasa Raharja, kami turut berbelasungkawa kepada keluarga korban yang meninggal dunia dan mendoakan agar seluruh korban yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan," ujar Awaluddin.

Berdasarkan data sementara Basarnas, KM Mutiara Sentosa II mengalami kebakaran di perairan Masalembu, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur.

Hingga saat ini, sebanyak 15 penumpang yang mengalami luka-luka telah mendapatkan perawatan medis. Sebanyak 11 korban dirawat di RS PT Pelindo Husada Citra (PHC) Surabaya, sedangkan empat korban lainnya dirawat di RSI Garam Kalianget, Sumenep.

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Seluruh korban luka telah memperoleh jaminan biaya perawatan dari Jasa Raharja sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memastikan korban mendapatkan pelayanan medis secara cepat dan tepat.

Awaluddin menjelaskan sejak menerima informasi mengenai insiden tersebut, petugas Jasa Raharja di wilayah Jawa Timur langsung bergerak melakukan pendataan korban, berkoordinasi dengan posko terpadu, serta menyiapkan proses penjaminan bagi seluruh penumpang yang sah.