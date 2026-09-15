Korban KM Virgo Transport 8 Masih Dicari, Sahroni: Perlu Investigasi Menyeluruh

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polri dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengusut tuntas kecelakaan KM Virgo Transport 8.

Kapal tersebut terbalik dan tenggelam saat dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin, Minggu (13/9) dini hari.

Sahroni menilai perlu melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan penyebab insiden tersebut.

"Polisi dan KNKT harus telusuri secara menyeluruh, apakah ini murni karena faktor cuaca atau ada persoalan teknis maupun kelalaian," kata Sahroni dalam keterangannya, Selasa (15/9).

Dia juga meminta proses pencarian korban terus dimaksimalkan oleh tim SAR gabungan.

Hingga kini, sebanyak 114 orang telah dievakuasi. Rinciannya, 108 orang selamat dan enam orang meninggal dunia.

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Sementara itu, masih terdapat 129 orang yang belum ditemukan.

Sahroni mengatakan keluarga korban juga harus mendapatkan pendampingan selama proses pencarian dan identifikasi berlangsung.