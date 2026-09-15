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Korban KM Virgo Transport 8 Teridentifikasi, Ahli Waris Langsung Terima Santunan

Korban KM Virgo Transport 8 Teridentifikasi, Ahli Waris Langsung Terima Santunan
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Wamenhub Suntana bersama salah satu ahli waris insiden KM Virgo Transport 8. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, BANJARMASIN - PT Jasa Raharja telah menyerahkan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang diduga tenggelam saat berlayar di rute Surabaya-Banjarmasin.

Penyerahan santunan dilakukan Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin kepada istri korban, Mayang Widiawati, secara cashless ke rekening ahli waris. Penyerahan dilakukan kurang dari 24 jam setelah korban teridentifikasi.

Korban yang telah teridentifikasi yakni Reyner Falista Yosilianto, warga Ngantang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang tercatat dalam manifes penumpang KM Virgo Transport 8.

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Penyerahan santunan turut disaksikan Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Basarnas Marsdya Mohammad Syafii, Gubernur Kalsel Muhiddin, Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono.

Wakil Menteri Perhubungan menyampaikan duka cita mendalam kepada keluarga korban. Pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan, kata dia, terus melakukan pencarian dan penanganan korban secara maksimal.

“Kami juga memastikan proses identifikasi dan penanganan terhadap korban dilakukan dengan sebaik-baiknya, termasuk pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya,” ujar Suntana.

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Sementara Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan penyerahan santunan merupakan bentuk kehadiran negara melalui Jasa Raharja dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Ini merupakan bagian dari komitmen Jasa Raharja untuk memberikan kepastian pelayanan dan pemenuhan hak perlindungan bagi korban,” katanya.

Ahli waris dari korban meninggal dunia insiden KM Virgo Transport 8 langsung menerima santunan setelah identitas teridentifikasi.

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