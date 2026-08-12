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Korban KMP Putri Yasmin Dipastikan Terlindungi, Menhub: Jasa Raharja Berikan Santunan

Korban KMP Putri Yasmin Dipastikan Terlindungi, Menhub: Jasa Raharja Berikan Santunan
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Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi meninjau proses evakuasi korban kecelakaan KMP Putri Yasmin. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, MATARAM - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memantau proses evakuasi korban Kapal Motor Penumpang (KMP) Putri Yasmin di Pelabuhan Lembar, Rabu (12/8). Dia melakukan pertemuan dengan tim SAR gabungan serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terkait kasus kebakaran kapal tersebut dan proses penyelamatan.

Menhub memastikan setiap hak korban yang selamat dan meninggal dunia akan ditanggung oleh pihak asuransi maupun Jasa Raharja, termasuk sejumlah barang maupun kendaraan milik korban yang tidak bisa diselamatkan akibat insiden kebakaran kapal tersebut.

"Kalau masalah hak-hak korban, itu dari pihak asuransi ya, seperti misalnya yang meninggal dunia tentunya akan mendapatkan santunan. Yang luka itu mendapatkan jaminan perawatannya," ujar dia kepada wartawan, Rabu.

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Kemudian, Dudy menyebut untuk yang memiliki kendaraan, akan mendapatkan penggantian dari asuransi Jasaraharja Putera.

"Jadi, hak-hak dari para penumpang yang terkait dengan baik itu jiwa, kesehatan, perawatan, maupun barang yang hilang itu sudah kami siapkan penggantiannya,” sambung dia.

Direktur Operasional Jasa Raharja Ariyandi menyampaikan setelah informasi kejadian diterima, jajaran di wilayah Nusa Tenggara Barat langsung melakukan koordinasi intensif dengan seluruh instansi terkait untuk mempercepat proses pendataan, penjaminan, dan pemenuhan hak korban.

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“Tim langsung bergerak dan berkoordinasi dengan Basarnas, ASDP Lembar, Polair, serta pihak-pihak terkait lainnya. Fokus utama kami adalah memastikan seluruh korban memperoleh perlindungan dan haknya secara cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Ariyandi.

Dari laporan awal, KMP Putri Yasmin milik PT JEMLA Ferry yang berlayar dari Padangbai menuju Lembar mengalami kebakaran sekitar pukul 04.15 WITA di perairan Bangko-Bangko, Lombok Barat.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan seluruh korban kecelakaan KMP Putri Yasmin terlindungi.

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