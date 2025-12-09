Korban Meninggal Akibat Bencana di Agam Bertambah Menjadi 186 Orang

jpnn.com - LUBUK BASUNG - Korban meninggal dunia akibat bencana hiddometeorologi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, bertambah menjadi 186 orang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam Rahmat Lasmono mengatakan bahwa itu berdasarkan data pada Senin (8/12) pukul 20.00 WIB.

"Sebelumnya 181 orang, kini ada penambahan lima orang," kata dia di Lubuk Basung, Selasa (9/12).

Dia mengatakan ke-186 korban meninggal dunia tersebut tersebar di Kecamatan Malalak 14 orang, Matur satu, Tanjung Raya 10, Palembayan 136, Ampek Nagari satu, dan belum teridentifikasi 23.

Untuk warga yang belum ditemukan 72 orang, tersebar di Kecamatan Malalak tiga orang, Palembayan 66, Tanjung Raya dua, dan Lubuk Basung satu.

"Pencarian korban dilanjutkan pada Selasa (8/12) pagi ini menggunakan alat berat dan SAR gabungan," katanya.

Dia menambahkan korban yang dirawat akibat mengalami luka-luka sebanyak 11 orang.

Korban mengungsi 5.242 orang di sekolah, tempat ibadah, rumah saudaranya.