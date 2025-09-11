Korban Penculikan di Garut Masih Kritis
jpnn.com, GARUT - Seorang tukang cireng menjadi korban penculikan yang dilakukan komplotan geng motor di Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Korban bernama Irpan (20) warga Kecamatan Cikajang diculik oleh komplotan berjumlah empat orang, satu di antaranya perempuan, pada Senin (8/9) sore.
"Kondisi korban saat ditemukan tidak sadarkan diri dan mendengkur, dikira mati, dan langsung dibawa ke rumah sakit," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Joko Prihatin saat menyampaikan pengembangan kasus penculikan, Rabu (10/9).
Dia menuturkan tim gabungan kepolisian menemukan keberadaan korban, dan juga pelakunya yang ternyata dibawa ke daerah Kota Cimahi dengan kondisi korban cukup mengenaskan di dalam mobil pelaku.
"Saat kami menemukan keberadaan pelaku, ternyata korban belum dikeluarkan, masih berada di dalam mobil yang kondisinya luka lebam dan berdarah," katanya.
Dia menyampaikan melihat kondisi korban cukup parah dan tidak bisa diajak bicara, akhirnya petugas membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.
Kondisi terbaru saat ini, kata dia, korban masih belum sepenuhnya pulih, dan belum dapat dimintai keterangan lebih lanjut atas kejadian penculikan dan kekerasan yang menimpanya.
"Korban masih dirawat, belum bisa dimintai keterangan, karena memang kondisinya parah," katanya.
Komplotan geng motor menculik Irpan (20 tahun) di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Korban kritis setelah dianiaya.
