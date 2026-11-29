jpnn.com, PALEMBANG - Belum ditahannya TA, terdakwa kasus dugaan pemalsuan surat dan penipuan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) senilai Rp 6,84 miliar, menuai keberatan dari pihak korban.

Desakan agar terdakwa segera ditahan disampaikan saat persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Kelas AI Khusus Palembang.

Keberatan tersebut disampaikan saksi korban Sri, dalam sidang perkara nomor 1250/Pid.B/2026/PN Plg yang telah memasuki agenda pemeriksaan saksi korban.

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Ia mempertanyakan alasan terdakwa yang merupakan Kepala Cabang Palembang PT Kartika Ekayasa itu belom menjalani penahanan, meski hadir dalam kondisi sehat di ruang persidangan.

"Kami mohon di persidangan ini kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum melakukan penahanan segera terhadap terdakwa. Apa dasarnya terdakwa tidak ditahan? Kami sudah ditipu, sudah rugi Rp6 miliar, malah kami dikecewakan dengan terdakwa tidak ditahan. Kami minta keadilan, ada apa sampai tidak ditahan, padahal terdakwa hadir dalam keadaan sehat," ujar Sri, Sabtu (28/11).

Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rini Purnamawati dan Nenny Karmila, korban M. Alnando dan Sri M. Tuti masuk dalam kerja sama operasional proyek IPAL senilai Rp10 miliar serta kesepakatan take over proyek pada 2024.

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Keduanya disebut mengeluarkan modal sekitar Rp29,52 miliar, tetapi baru menerima pembayaran sekitar Rp22,67 miliar setelah dipotong pajak dan denda sehingga menanggung kerugian sekitar Rp6,84 miliar.

Terkait status penahanan, Juru Bicara PN Palembang Chandra Gautama menegaskan bahwa keputusan tidak menahan terdakwa merupakan kewenangan jaksa penuntut umum.