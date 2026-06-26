Korban Penyiksaan Taufik Hidayat Berangsur Pulih, RSHS Bentuk Tim Khusus
jpnn.com, BANDUNG - Rumah Sakit (RS) Hasan Sadikin Bandung secara bertahap memproses pemulihan kesehatan fisik hingga psikis, YTR, korban penyiksaan dan penyekapan oleh Taufik Hidayat.
Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian, dr Fitra Hergyana mengatakan, luka fisik yang dialami korban kini mulai menunjukkan perkembangan yang positif.
Secara psikologis, kondisi YTR juga berangsur membaik, pasien sudah bisa merespons komunikasi secara perlahan, mengonsumsi makanan, serta duduk di ruang perawatan.
"Kami memprioritaskan pemulihan kondisi umum dan perbaikan gizi pasien terlebih dahulu. Setelah benar-benar stabil, tim medis baru akan melangkah ke tindakan berikutnya," kata Fitra di RS Hasan Sadikin Bandung, Jumat (26/6/2026).
Menurutnya, tim medis belum melakukan tindakan operasi besar pada tubuh korban, karena masih fokus pada tindakan pembersihan jaringan luka luar untuk mencegah potensi infeksi.
Fitra menyebut, Direktur Utama RSHS, dr Rachim Dinata Marsidi membentuk tim khusus untuk memastikan seluruh proses rehabilitasi berjalan optimal.
"Atas arahan Pak Dirut RSHS, kami membuat tim khusus yang terdiri dari dokter bedah plastik, dokter mata, dokter gizi, dan dokter-dokter lainnya," ucapnya.
Selain itu, Fitra memastikan penanganan terhadap YTR berjalan secara komprehensif dan mendapat dukungan dari Pemprov Jabar melalui Dinas Kesehatan.
Tim dokter RSHS membentuk tim khusus penanganan YTR, korban penganiayaan sadis dan penyekapan oleh Taufik Hidayat.
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