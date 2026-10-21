Korban Penyiksaan Taufik Hidayat Sudah Pulang dari RS, Kini Tinggal di Rumah Aman
jpnn.com, BANDUNG - YTR (29 tahun), korban penganiayaan, penyekapan dan kekerasan seksual yang dilakukan Taufik Hidayat (30), kini sudah meninggalkan RS Hasan Sadikin Kota Bandung, setelah menjalani perawatan selama empat bulan.
Namun, YTR tidak kembali ke rumahnya. Untuk sementara, korban tinggal di rumah aman sambil menunggu jadwal operasi lanjutan.
Kuasa hukum YTR, Januar Solehudin mengatakan korban telah keluar dari rumah sakit sejak dua hari sebelumnya.
"YTR sudah pulang, tapi tidak pulang ke rumah. Sekarang tinggal di safe house (rumah aman)," kata Januar saat dikonfirmasi, Rabu (21/10).
Januar menjelaskan korban pulang ke rumah aman sambil menunggu jadwal operasi selanjutnya. Kata dia, operasi dilakukan secara berkala dengan masa pemulihan dan jeda di antara tiap tindakan.
"Dalam beberapa skema perawatan jangka panjang, YTR memang dijadwalkan pulang-masuk (pulang terlebih dahulu sebelum jadwal operasi tahap berikutnya) sesuai kondisi kestabilan tubuhnya, karena tidak baik terlalu lama di RS," katanya.
Pihaknya menyebutkan korban terus menunjukan peningkatan kondisi ke arah yang lebih baik. Hal tersebut terjadi setelah korban mengalami beberapa tindakan operasi.
"Alhamdulillah sekarang kondisinya sangat baik, sudah bisa jalan, sudah bisa bicara, sudah bisa makan. Seperti apa yang sudah disampaikan sebelumnya kemarin-kemarin dioperasi pada bagian bibir," jelasnya.
Korban penganiayaan dan kekerasan seksual di Bandung, YTR, kini tinggal di rumah aman setelah empat bulan dirawat di RSHS Bandung.
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