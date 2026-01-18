Korban Perahu Tenggelam di Sungai Mamberamo Ditemukan Meninggal Dunia
jpnn.com - JAYAPURA - Viktor Kusa, korban perahu bermotor yang terbalik lalu tenggelam di Sungai Mamberamo, Kabupaten Mamberamo Raya, Papua, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.
"Dengan ditemukannya jenazah Viktor Kusa (pada Sabtu 17/1) maka pencarian terhadap korban dihentikan karena dua jenazah (lainnya) sudah ditemukan terlebih dahulu (Jumat 16/1)," kata Kapolres Mamberamo Raya AKBP Arifin di dihubungi dari Jayapura, Minggu (18/1).
Dia menjelaskan bahwa perahu yang mengalami kecelakaan dan tenggelam pada Rabu (14/1) itu berpenumpang enam orang.
Perahu tersebut sedang melintas di perairan Sungai Mamberamo yang juga dikenal dengan nama "Batavia”.
Pada awalnya, kata dia, ada tiga penumpang dinyatakan hilang.
Namun, Tim SAR Gabungan menemukan dua korban, yakni Kepala Kampung Sikari Bertus Kusa dan mantri atau petugas kesehatan Kampung Sikari Speyel Sayuri dalam keadaan meninggal pada Jumat (16/1). "Dengan ditemukannya tiga jenazah korban maka pencarian dihentikan," ungkap dia.
Dia mengingatkan warga agar selalu berhati-hati saat melintasi Sungai Mamberamo.
"Masyarakat diminta untuk berhati-hati saat melintas di Sungai Mamberamo," kata AKBP Arifin. (antara/jpnn)
Korban perahu tenggelam di Sungai Mamberamo, Papua, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan.
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pelajar Hilang Terseret Arus Sungai Tanggul di Jember, Pencarian Dilanjutkan Minggu Pagi
- Hendak Tangkap Biawak, Pelajar di Jembar Hilang Terseret Arus Sungai Tanggul
- BNPB: 1.189 Korban Meninggal Akibat Banjir & Longsor di Aceh, Sumut, Sumbar
- Carter 747
- Pemancing yang Hilang di Lombok Barat Ditemukan Meninggal Dunia
- Banjir di Sitaro, Tim Gabungan Kembali Temukan 1 Korban Meninggal Dunia