Korban Robohnya Musala Ponpes Al Khoziny Ditemukan Sedang Sujud, di Sampingnya Selamat

Korban Robohnya Musala Ponpes Al Khoziny Ditemukan Sedang Sujud, di Sampingnya Selamat

Korban Robohnya Musala Ponpes Al Khoziny Ditemukan Sedang Sujud, di Sampingnya Selamat
Petugas mencari korban robohnya bangunan di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo. Foto: Juni Kriswanto/AFP

jpnn.com - SIDOARJO - Satu korban akibat robohnya bangunan tiga lantai di Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ditemukan pada Rabu (1/10) siang dalam posisi sedang sujud.

Bangunan itu roboh pada Senin (29/9) di saat ratusan santri sedang menunaikan Asar berjemaah di lantai 1 yang memang diuntukkan menjadi musala.

Korban yang dalam posisi sujud itu ditemukan sudah meninggal dunia. Dia dievakuasi pukul 14.22 WIB oleh Tim SAR gabungan.

Jenazah yang belum diketahui identitasnya itu tercatat sebagai korban ke-12.

Kasubdit RPDO Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) Basarnas Emi Freezer mengatakan korban yang meninggal dalam keadaan sujud itu ditemukan di sektor A1 atau bagian depan puing-puing material reruntuhan.

Dia ditemukan tepat di samping korban selamat bernama Syehlendra Haical R. A. (13 tahun).

“Itu (korban) berada di A1, posisinya lagi sujud,” kata Freezer saat konferensi pers, Rabu (1/10).

Bangunan di Ponpes Al Khoziny itu roboh saat ratusan santri sedang menunaikan Asar.

