Korban Tenggelam di Ciliwung Pasar Rebo Ditemukan Meninggal Dunia Dekat TKP

jpnn.com, JAKARTA TIMUR - Seorang remaja bernama Zafran, 14, yang tercebur dan tenggelam di aliran Sungai Ciliwung, Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban telah dievakuasi menuju rumah duka.

"Korban ditemukan di dekat lokasi kejadian dengan keadaan meninggal dunia. Korban (Zafran) dibawa ke rumah," kata Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kota Jakarta Timur Rangga Bima Setiawan saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terhadap Zafran itu dilakukan selama dua hari.

Peristiwa tersebut terjadi di sekitar aliran Sungai Ciliwung, tepatnya di kawasan Jalan Fadilah hingga Jalan Radar, RT 03/RW 04, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Bima menyebutkan dalam laporan perkembangan operasi SAR, pencarian korban melibatkan sejumlah unsur gabungan dari berbagai instansi dan organisasi SAR.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Korwil Kota Jakarta Timur, kejadian itu bermula ketika korban bersama delapan orang temannya sedang mandi di aliran Sungai Ciliwung.

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"Saat berenang, korban diduga mengalami kondisi yang membuatnya hanyut dan kemudian tenggelam. Teman korban yang menjadi saksi dalam kejadian tersebut adalah Arsyad, juga berusia 14 tahun," jelas Rangga.

Setelah menerima laporan tersebut, petugas segera melakukan penanganan dan pencarian terhadap korban. Operasi SAR hari pertama dilaksanakan pada Kamis (30/7), dimulai sekitar pukul 17.30 WIB.