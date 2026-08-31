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Korban Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan 50 Meter dari Lokasi Kejadian

Korban Tenggelam di Sungai Musi Ditemukan 50 Meter dari Lokasi Kejadian
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Jasad korban tenggelam di Sungai Musi dievakuasi menuju rumah duka. Foto: Basarnas Palembang.

jpnn.com, PALEMBANG - Pencarian korban yang tenggelam di Sungai Musi sekitar Dermaga 7 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I Palembang berakhir setelah Tim SAR Gabungan menemukan korban terakhir pada Senin (31/8).

Korban diketahui bernama Alvito Haris Oktarian (10). Korban anak itu ditemukan sekitar pukul 10.35 WIB dalam kondisi meninggal dunia.

Jasad korban ditemukan mengapung sekitar 50 meter dari lokasi awal kejadian.

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Tim SAR Gabungan kemudian mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menerangkan, seluruh korban dalam kejadian tersebut telah ditemukan sehingga operasi pencarian resmi dihentikan.

"Pagi ini sekitar pukul 10.35 WIB Tim SAR Gabungan kembali menemukan korban atas nama Alvito dalam kondisi meninggal dunia," terang Raymond.

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Setelah seluruh korban ditemukan, seluruh unsur SAR Gabungan yang terlibat dalam pencarian dikembalikan ke satuannya masing-masing.

Raymond mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian, termasuk masyarakat yang turut membantu tim di lapangan.

Tim SAR Gabungan menemukan korban kedua bernama Alvito Haris Oktarian (10) yang tenggelam di Sungai Musi Palembang. Operasi SAR ditutup.

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