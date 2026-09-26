Korban Terakhir Banjir Bandang Solok Ditemukan, Operasi SAR Dihentikan

jpnn.com - SOLOK - Korban terakhir banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, bernama Agusra ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan pada Jumat (25/9).

Direktur Kesiapsiagaan Basarnas Noer Isrodin Muchlisin mengatakan Agusra ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat (25/9), sekitar pukul 11.00 WIB di belakang Kantor Bupati Solok. Setelah korban ditemukan, maka operasi pencarian dan pertolongan atau SAR resmi dihentikan.

“Pada hari pertama operasi pencarian telah ditemukan satu orang meninggal dan pada Jumat pukul 11.00 WIB korban kedua bernama Agusra sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia,” katanya di Solok, Jumat (25/9).

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Dia menjelaskan sejak bencana banjir bandang terjadi terdapat dua orang yang dilaporkan hilang.

Keduanya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Korban pertama bernama Daffa ditemukan pada hari pertama operasi pencarian, kemudian Agusra ditemukan pada hari kelima pencarian oleh Tim SAR Gabungan.

Dengan ditemukannya korban terakhir tersebut, kata dia, tidak ada lagi yang menjadi target pencarian dalam operasi SAR khusus banjir bandang di Kabupaten Solok.

“Sudah tidak ada target ataupun korban yang harus kami lakukan pencarian dan penyelamatan, maka operasi SAR secara khusus sudah selesai,” ujarnya.