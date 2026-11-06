Korban Terakhir Kecelakaan Helikopter MI-17 di Seruyan Kalteng Ditemukan

jpnn.com - PALANGKA RAYA - Tim SAR Gabungan menemukan jenazah Serda Heri, kru Helikopter MI-17 yang mengalami kecelakaan di perairan Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng). Jenazah korban ditemukan pada Jumat (6/11) pukul 09.15 WIB setelah tim penyelam melakukan pencarian di dalam bangkai helikopter. Setelah ditemukan, jenazah Serda Heri langsung dievakuasi Tim SAR Gabungan.

"Alhamdulillah, satu korban atas nama Serda Heri berhasil dievakuasi dari dalam bangkai Helikopter MI-17," kata Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rachmat dihubungi dari Palangka Raya, Jumat (6/11).

"Setelah ditemukan, jenazah Serda Heri langsung dievakuasi dari bangkai helikopter untuk selanjutnya dibawa menuju Kuala Pembuang," ungkap Budi.

Baca Juga: Panglima TNI Ungkap Kronologi Kecelakaan Helikopter saat Misi Pemadaman Karhutla di Kalteng

Dia menjelaskan proses pencarian dan evakuasi dimulai sekitar pukul 08.00 WIB melibatkan tim gabungan dari Ditpolairud Polda Kalimantan Tengah, Satbrimob Polda Kalimantan Tengah, TNI, Basarnas, dan lainnya.

“Untuk proses pencarian, tim menurunkan tiga penyelam dari Ditpolairud dan satu penyelam dari Satbrimob Polda Kalimantan Tengah yang dipimpin Kaur Bin Ops (KBO) Kompol Masriwiyono ke lokasi bangkai helikopter," ucapnya.

Sebelum Serda Heri ditemukan, dari total delapan kru Helikopter MI-17 yang mengalami kecelakaan, tujuh orang telah berhasil dievakuasi.

Dari tujuh kru tersebut, dua orang dinyatakan meninggal dunia dan lima lainnya selamat, sedangkan Serda Heri menjadi satu-satunya korban yang masih dalam pencarian.

Budi menjelaskan penemuan jenazah Serda Heri tersebut, mengakhiri proses pencarian terhadap seluruh kru helikopter yang sebelumnya dilaporkan mengalami kecelakaan di perairan Seruyan.