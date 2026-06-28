menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Korban Terseret Ombak di Pantai Cihara Ditemukan Meninggal Dunia

Korban Terseret Ombak di Pantai Cihara Ditemukan Meninggal Dunia

Korban Terseret Ombak di Pantai Cihara Ditemukan Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tim Pencarian dan Pertolongan atau SAR Gabungan mengevakuasi jenazah wisatawan warga Jakarta terseret ombak di Pantai Cihara Kabupaten Lebak, Banten. ANTARA/HO-Basarnas

jpnn.com - LEBAK - Seorang korban terseret ombak di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim Pencarian dan Pertolongan atau SAR Gabungan.

"Korban diketahui bernama Putra (22)," kata Kasubsie Operasi dan Siaga Basarnas Banten Rizky Dwianto di Lebak, Minggu (28/6).

Dia mengatakan bahwa korban merupakan warga Jalan Praja Dalam G1 RW 05, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Baca Juga:

Tim SAR Gabungan menemukan korban yang sudah dalam kondisi meninggal dunia, setelah pencarian intensif selama dua hari.

Diketahui, korban mengalami kecelakaan laut terseret ombak saat berenang bersama rekannya, Bilal (18), di Pantai Cihara, Sabtu (26/6) pukul 16.30 WIB.

Bilal berhasil selamat atas pertolongan masyarakat pesisir pantai setempat, namun Putra menghilang.

Baca Juga:

Memasuki hari kedua operasi SAR, tim pada pukul 17.20 WIB menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di koordinat 6°50'47.16" LS dan 106°04'09.22" BT, atau sekitar 200 meter dari lokasi kejadian

Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Posko SAR dan diserahterimakan kepada pihak keluarga sebelum dibawa ke RSUD Malingping untuk penanganan lebih lanjut.

Korban terseret ombak di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co