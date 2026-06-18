Korban Tewas Akibat Agresi Israel di Gaza Capai 73 Ribu jiwa

jpnn.com - GAZA - WAFA melaporkan bahwa jumlah warga Palestina tewas akibat agresi genosida Israel di Jalur Gaza mencapai 73.016 jiwa hingga Rabu (17/6).

Mengutip sumber medis, kantor berita Palestina itu melaporkan bahwa jumlah korban tewas itu sebagian besar ialah perempuan dan anak-anak.

Sementara itu, jumlah korban luka tercatat 173.265 orang sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023.

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Dalam 24 jam terakhir, jasad dua warga Palestina dan lima orang yang terluka dibawa ke rumah sakit di Gaza.

Sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025, pasukan Israel disebut telah menewaskan 1.005 warga Palestina dan melukai 3.157 lainnya.

Dalam periode yang sama, 784 jasad warga Palestina juga berhasil ditemukan dan dievakuasi.

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Selain itu, sedikitnya 10.000 orang masih dinyatakan hilang dan diduga tewas setelah tertimbun reruntuhan bangunan di berbagai wilayah Jalur Gaza.

Agresi Israel juga menyebabkan hampir 2 juta warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka di seluruh Jalur Gaza.