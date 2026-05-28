menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Internasional » Korban Tewas Akibat Agresi Israel di Jalur Gaza 72 Ribu Jiwa

Korban Tewas Akibat Agresi Israel di Jalur Gaza 72 Ribu Jiwa

Korban Tewas Akibat Agresi Israel di Jalur Gaza 72 Ribu Jiwa
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi kondisi Jalur Gaza setelah berbulan-bulan digempur Israel. /ANTARA/Anadolu/py

jpnn.com - GAZA - Agresi Israel di Jalur Gaza telah mengakibatka puluhan ribu orang tewas.

Sumber-sumber medis di Jalur Gaza, Kamis (28/5), melaporkan bahwa  jumlah korban tewas akibat agresi Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 mencapai 72.819 orang.

Selain itu, sebanyak 172.894 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Baca Juga:

Dilaporkan pula bahwa rumah sakit di Jalur Gaza menerima enam korban tewas dan 39 luka dalam 48 jam terakhir.

Menurut sumber tersebut, jumlah warga Palestina yang tewas sejak gencatan senjata 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 922 orang.

Sementara itu, jumlah korban terluka mencapai 2.786 orang dan 781 jenazah ditemukan.

Baca Juga:

Sumber yang sama menjelaskan bahwa sejumlah korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan jalanan, lantaran hingga saat ini tim penyelamat dan ambulans belum dapat menjangkau mereka. (antara/jpnn)

Jumlah korban tewas akibat agresi Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 mencapai 72.819 orang.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI