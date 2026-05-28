Korban Tewas Akibat Agresi Israel di Jalur Gaza 72 Ribu Jiwa

jpnn.com - GAZA - Agresi Israel di Jalur Gaza telah mengakibatka puluhan ribu orang tewas.

Sumber-sumber medis di Jalur Gaza, Kamis (28/5), melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 mencapai 72.819 orang.

Selain itu, sebanyak 172.894 lainnya dilaporkan mengalami luka-luka.

Dilaporkan pula bahwa rumah sakit di Jalur Gaza menerima enam korban tewas dan 39 luka dalam 48 jam terakhir.

Menurut sumber tersebut, jumlah warga Palestina yang tewas sejak gencatan senjata 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 922 orang.

Sementara itu, jumlah korban terluka mencapai 2.786 orang dan 781 jenazah ditemukan.

Sumber yang sama menjelaskan bahwa sejumlah korban masih terjebak di bawah reruntuhan dan jalanan, lantaran hingga saat ini tim penyelamat dan ambulans belum dapat menjangkau mereka. (antara/jpnn)