Korban Tewas Akibat kebakaran di Hong Kong Bertambah Jadi 128 Orang

Ilustrasi kebakaran. Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - HONG KONG - Korban tewas akibat kebakaran di Hong Kong bertambah menjadi 128 orang hingga Jumat (28/11).

Menurut media lokal, pihak berwenang mengatakan mereka telah berhasil mengendalikan kobaran api, yang menghanguskan kompleks perumahan di distrik Tai Po.

Seorang petugas pemadam kebakaran termasuk di antara korban tewas. Sementara, 79 orang terluka, termasuk 11 petugas pemadam kebakaran, lapor South China Morning Post.

Operasi penyelamatan masih berlangsung, meski api di seluruh blok kompleks apartemen Wang Fung Court telah dikendalikan.

Sekretaris Keamanan Chris Tang Ping-keung melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah melampaui 100, kini mencapai 128. Dia memperingatkan bahwa masih banyak jenazah yang mungkin ditemukan.

Pihak berwenang telah menerima 467 laporan orang hilang. Selain itu, sekitar 200 orang berada dalam "situasi yang tidak pasti," termasuk 80 jenazah yang "tidak dapat diidentifikasi," kata Tang.

Sebelumnya, harian tersebut melaporkan bahwa 280 orang masih hilang setelah insiden tersebut.

Kepala Eksekutif Hong Kong John Lee Ka-chiu, sebelumnya mengatakan bahwa kebakaran di tujuh gedung tersebut telah berhasil dikendalikan.

Sumber ANTARA
