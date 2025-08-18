menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Korban Tewas Akibat Kebakaran Sumur Minyak di Blora Bertambah jadi 3 Orang

Korban Tewas Akibat Kebakaran Sumur Minyak di Blora Bertambah jadi 3 Orang

Korban Tewas Akibat Kebakaran Sumur Minyak di Blora Bertambah jadi 3 Orang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Insiden kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, tiga warga setempat dilaporkan meninggal. (Antara/HO - Gunawan)

jpnn.com - BLORA - Jumlah korban tewas akibat kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus bertambah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora menyatakan jumlah korban meninggal dunia bertambah menjadi tiga orang. Hingga Senin (18/8) siang, tercatat tiga warga meninggal dunia akibat luka bakar serius.

Kepala Pelaksana BPBD Blora Mulyowati menyebutkan tiga korban meninggal dunia adalah:

Baca Juga:

• Tanek (60), perempuan, warga RT 01 RW 02 Desa Gandu.

• Sureni (52), perempuan, warga RT 04 RW 01 Dukuh Gendono.

• Wasini (50), perempuan, warga RT 02 RW 01 Dusun Bendono.

Baca Juga:

Selain itu, dua korban lain masih menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Sardjito Yogyakarta, yakni Yeti (30) dan AB (2), keduanya warga Desa Gandu.

Insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu (17/8) sekitar pukul 11.30 WIB itu, juga memaksa 50 kepala keluarga (KK) mengungsi ke rumah kerabat.

Jumlah korban tewas akibat kebakaran sumur minyak di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, terus bertambah.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI