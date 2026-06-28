Korban Tewas Gempa Venezuela Tembus 1.430 Jiwa
jpnn.com, CARACAS - Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang, dengan 3.238 orang lainnya terluka, menurut Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez pada Sabtu (27/6).
"Saat ini, kami telah mendata yakni ada 1.430 saudara, saudari kami yang, sayangnya, telah meninggal dunia. Kami menyampaikan duka cita kepada keluarga dan kerabat terkasih mereka," kata Rodriguez dalam pidatonya yang disiarkan VTV.
Bantuan medis pun telah didistribusikan kepada 3.238 orang mengalami luka-luka akibat gempa, kata Rodriguez.
Pemerintah Venezuela, lanjut Rodriguez, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan.
Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagi pos pemeriksaan medis utama. (ant/dil/jpnn)
Jumlah korban tewas akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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