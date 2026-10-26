Korban Tewas Pengeroyokan Maut di Caringin Bandung Bertambah

jpnn.com, BANDUNG - Korban tewas dalam insiden pengeroyokan maut yang terjadi di kawasan Pasar Induk Caringin, Kota Bandung, bertambah menjadi dua orang.

Kapolsek Babakan Ciparay AKP Kardi mengatakan korban berinisial T (38 tahun) dinyatakan meninggal dunia setelah sebelumnya kritis karena dikeroyok sekelompok orang. Selain T, korban lainnya yang juga meninggal yaitu FR (22).

FR meninggal dunia di tempat sesaat setelah peristiwa berdarah yang terjadi pada Sabtu (24/10/2026) petang.

"Semuanya dua yang meninggal dunia," kata Kardi saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

Ada satu korban lain yang masih dalam perawatan yakni AS (34). Dia mengalami luka parah pada bagian siku kiri dan kehilangan salah satu jarinya.

"Kalau yang luka sudah pulang," ucapnya.

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Sementara itu, polisi dikabarkan sudah menangkap satu orang terduga pelaku penyerangan.

Penangkapan dilakukan tak lama setelah kejadian. Namun belum diketahui secara pasti, orang yang diamankan terlibat dalam penyerangan atau tidak.