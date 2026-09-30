Korban Tragedi KM Virgo 8, Tihwin Menemani Taruno yang Sehari-hari Guru PPPK
jpnn.com - MADIUN - Jenazah Tihwin Nuryanto (43), korban tragedi KM Virgo Transport 8, dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) kampung halamannya Desa Kare, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada Selasa (29/9).
Suasana duka menyelimuti rumah keluarga Tihwin saat jenazah tiba Selasa siang setelah diberangkatkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menggunakan pesawat pada pagi hari dan dilanjutkan perjalanan darat dari Bandara Juanda menuju Kabupaten Madiun.
Kepala Desa Kare Sunarno mengatakan Tihwin ditemukan setelah dua pekan pencarian di tengah operasi SAR korban KMP Virgo Transport 8.
Tihwin ditemukan tidak lama dari penemuan jasad kakaknya Taruno yang juga menjadi korban KM Virgo dan lebih dulu teridentifikasi.
Adapun proses identifikasi jenazah Tihwin membutuhkan waktu lebih lama karena kondisi tubuh korban mengalami kerusakan.
"Jenazah disalati dulu di masjid Dusun Seweru, setelah itu langsung dimakamkan di TPU setempat," ujar Sunarno.
Perwakilan keluarga Tihwin, Darsiyanto mengatakan pihak keluarga menerima kepulangan jenazah Tihwin dengan duka mendalam.
Keluarga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses pencarian dan pemulangan jenazah, sehingga dapat dimakamkan di kampung halaman.
Taruno sehari-hari bekerja sebagai guru PPPK merupakan salah satu korban tragedi tenggelamnya KM Virgo Transport 8.
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