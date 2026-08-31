Korban yang Tenggelam di Sungai Ogan Ditemukan Meninggal Dunia

jpnn.com, OGAN ILIR - Tim SAR Gabungan menemukan M. Remon Saputra (20) korban yang tenggelam di Sungai Ogan, Dusun I, Desa Lubuk Rukam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Ogan Ilir.

Korban ditemukan pada Minggu (30/8/2026) sekitar pukul 20.40 WIB dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah korban ditemukan mengapung sekitar 50 meter dari lokasi awal kejadian.

Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin menjelaskan, setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi oleh Tim SAR Gabungan dan selanjutnya dibawa menuju rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga.

Baca Juga: Tim SAR Gabungan Cari Pemuda yang Hilang di Sungai Ogan

“Alhamdulillah, setelah dilakukan pencarian secara maksimal oleh Tim SAR Gabungan, korban berhasil ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal kejadian. Korban kemudian dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk proses selanjutnya,” ungkap Raymond, Senin (31/8/2026).

Raymond menyampaikan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga korban atas musibah yang terjadi.

Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat dalam operasi SAR, mulai dari Basarnas Kantor SAR Palembang, TNI/Polri, BPBD, pemerintah setempat, hingga masyarakat yang turut membantu proses pencarian.

“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur SAR Gabungan dan masyarakat yang telah bersama-sama melaksanakan pencarian hingga korban berhasil ditemukan,” ucap Raymond.

Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuannya masing-masing.