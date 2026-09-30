Korea dan Jepang Ketemu di Final Sepak Bola Putra Asian Games 2026

jpnn.com - OSAKA - Jepang dan Korea kembali ketemu di final sepak bola putra Asian Games.

Dua raksasa kulit bundar di Benua Kuning itu sama-sama lulus ke final Asian Games 2026.

Itu merupakan ulangan final di dua edisi Asian Games sebelumnya, yakni di Jakarta 2018 dan Hangzhou 2022.

Pada dua edisi tersebut, Korea membuat Jepang gigit jari. Di Jakarta, Korea menang 2-1 (a.e.t), sedangkan di Hangzhou, Korea menang 2-1.

Korea lebih lulus ke final, setelah secara dramatis menundukkan China di semifinal, Rabu (30/9) sore WIB.

China unggul lebih dahulu melalui Wang Yudong pada menit ke-23. Korea bangkit, menyamakan kedudukan, dan menang melalui gol Lee Youngjun pada menit ke-33 dan Bae Junho di menit ke-82.

Tim putra Jepang ke final lebih dramatis lagi. Sempat tertinggal dahulu dari Uzbekistan pada laga di Nagai Stadium, Rabu malam, Jepang membuat lawannya menangis.

Uzbekistan unggul melalui Sardobek Bakhromov pada menit ke-8.