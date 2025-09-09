Korea Dihantui Rekor Buruk Melawan Timnas U-23 Indonesia
jpnn.com - Korea dihantui hasil minor menjelang pertemuan melawan Timnas U-23 Indonesia pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.
Sebelumnya, tim Negeri Ginseng harus menelan kekecewaan di perempat final Piala Asia U-23 2024 setelah kalah dari Garuda Muda asuhan Shin Tae-yong melalui adu penalti dramatis 11-10.
Pelatih Korea Lee Min Sung berharap anak asuhannya tidak memikirkan rekor pertemuan melawan Indonesia.
Juru taktik kelahiran 23 Juni 1973 itu menilai Garuda Muda dipenuhi talenta luar biasa, yang bisa membuat timnya kewalahan.
"Indonesia memiliki banyak pemain bertalenta secara individu. Tentu mereka akan menunjukkan kemampuan tersebut. Jadi, kami bersiap menghadapi mereka hari ini," ujar pelatih berusia 52 tahun itu.
Korea tercatat kurang beruntung ketika menghadapi Timnas Indonesia di kelompok umur.
Tim Negeri Ginseng pernah takluk dengan skor 2-3 dari Indonesia, yang saat itu masih diperkuat Evan Dimas Darmon pada Kualifikasi Piala Asia U-19 2013.
Menarik ditunggu kiprah Korea pada Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Lee Seungwon dan kolega hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri tampil di Arab Saudi tahun depan.
Korea dihantui hasil minor menjelang pertemuan melawan Timnas U-23 Indonesia pada laga terakhir Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Pesan Penting Gerald Vanenburg Menjelang Laga Hidup-Mati Timnas U-23 Indonesia vs Korea
- Bintang Timnas U-23 Indonesia Siap Habis-habisan, Korea Tak Boleh Jadi Penghalang
- Timnas U-23 Indonesia vs Korea: Gerald Vanenburg Beri Wejangan untuk Garuda Muda
- Ujian Terakhir Timnas U-23 Indonesia: Pecahkan Kutukan Korea Demi Tiket Piala Asia
- Timnas U-23 Indonesia vs Korsel, Erick Minta Garuda Muda Berjuang Habis-habisan
- Timnas U-23 Indonesia vs Korsel, Arkhan: Kami Harus Mati-matian