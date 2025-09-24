Korea Open 2025: Akhiri Kutukan, Anthony Sinisuka Ginting Raih Kemenangan Manis

jpnn.com - Anthony Sinisuka Ginting akhirnya kembali tersenyum di lapangan. Pebulu tangkis kelahiran Cimahi itu meraih hasil manis di babak pertama Korea Open 2025.

Setelah terpuruk dengan lima kali tersingkir beruntun di babak pertama turnamen sebelumya, Ginting berhasil memutus catatan buruknya.

Pemain berusia 29 tahun itu melangkah ke babak 16 besar seusai menumbangkan wakil Jepang Yushi Tanaka.

Bertanding di Suwon Gymnasium, Korea, Rabu (24/9/2025), peraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu menang dua gim langsung dengan skor 21-17, 21-17.

Momen Kebangkitan

Bagi Ginting, kemenangan ini bukan sekadar tiket ke fase berikutnya. Lebih dari itu, laga kontra Tanaka menjadi momen kebangkitan setelah dirinya sempat terpuruk akibat cedera bahu yang lama membatasi performanya di lapangan.

Sejak gim pertama, laga berlangsung ketat. Tanaka bahkan sempat mendikte jalannya pertandingan. Namun, Ginting yang tak mau larut dalam tekanan mampu bangkit hingga akhirnya menang straight game.

"Puji Tuhan sangat bersyukur dengan hasil hari ini, terutama karena bisa melewati masa-masa yang kurang enak atau sulit di lapangan," ucap Ginting.

Awal yang Sulit Bagi Ginting

Ginting mengakui bahwa awal pertandingan tidak berjalan mulus. Mantan pemain nomor dua dunia itu butuh waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan pola permainan yang tepat.