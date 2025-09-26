Korea Open 2025: Revans Sempurna Amri/Nita atas Wakil China Bawa Berkah ke Semifinal

jpnn.com - Pasangan ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi/Nita Violina Marwah sukses melangkah ke semifinal Korea Open 2025.

Berlaga di Suwon Gymnasium, Jumat (26/9/2025), ganda campuran peringkat 19 dunia itu meraih tiket empat besar setelah mengalahkan pasangan China Guo Xin Wa/Chen Fang Hui lewat rubber game 11-21, 21-17, 21-16.

Selepas pertandingan, juara Indonesia Masters 2024 Super 100 di Surabaya itu mengaku sempat lengah di gim pertama.

Amri/Nita tampil dengan tempo lambat, tetapi berhasil bangkit dan akhirnya menaklukkan pasangan peringkat lima dunia tersebut.

Komentar Amri/Nita

"Dari gim pertama sebenarnya dari segi kecepatan kami sudah bisa mengikuti lawan. Hanya saja, banyak bola yang seharusnya jadi poin, malah jadi bumerang, sehingga mereka lebih memegang kendali permainan,” ungkap Amri.

Kemenangan ini menjadi ajang revans setelah di pertemuan sebelumnya pada 16 besar China Masters 2025, Amri/Nita kalah straight game 18-21, 7-21 dari Guo/Chen.

Dengan kemenangan ini, Amri/Nita bakal jumpa pasangan China lainnya yakni Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping di semifinal Korea Open 2025.

Pada laga sebelumnya, ganda campuran ranking dua dunia itu menyingkirkan kompatriotnya Cheng Xing/Zhang Chi 21-16, 21-9.