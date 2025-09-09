Korea Pede Menang Lawan Timnas Indonesia, Sinyal Bahaya Buat Garuda Muda

jpnn.com, JAKARTA - Korea percaya diri menghadapi Timnas Indonesia pada laga pemungkas Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Tim asal Negeri Ginseng itu hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan menjadi juara grup dan mengantongi tiket ke Arab Saudi.

Pelatih Korea, Lee Min Sung enggan jemawa mengingat mereka akan menghadapi Timnas Indonesia di hadapan publik mereka sendiri.

“Kami akan mencoba memberikan perlawanan terhadap Timnas Indonesia. Seluruh pemain dalam kondisi terbaik dan kami sangat menantikan laga melawan Indonesia,” ujar Lee.

Korea sejauh ini sudah mengumpulkan enam angka hasil dari meraih kemenangan melawan Makau (5-0) dan Laos (7-0).

Lee Seung Won dan kawan-kawan dijadwalkan menghadapi Indonesia pada Selasa (9/9) mulai pukul 19.30 malam WIB di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.(mcr16/jpnn)