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Korea Tumbang, Tailan Masuk Semifinal Kejuaraan Voli Putri Asia 2026

Korea Tumbang, Tailan Masuk Semifinal Kejuaraan Voli Putri Asia 2026
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Bintang Tailan Pimpichaya Kokram (kanan) mencoba membongkar pertahanan Korea pada 8 Besar Kejuaraan Voli Putri Asia 2026 di Tianjin. Foto: volleyballworld

jpnn.com - TIANJIN - Tailan menjadi tim pertama yang menembus semifinal Kejuaraan Voli Putri Asia 2026 atau 2026 AVC Women's Volleyball Continental Championship yang digelar di Tianjin, China.

Pada perempat final melawan Korea di Tianjin Olympic Center Gymnasium, Kamis (27/8) siang WIB, Tailand tampil memesona.

Tailan menang 3-0 (25-20, 25-18, 25-21). Pada set pertama dan ketiga, Tailan sempat tertinggal 3-4 poin, tetapi bangkit dan meninggalkan Korea.

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Opposite Tailan Pimpichaya Kokram menjadi pencetak angka paling banyak di laga ini, yakni 18 poin.

Itu berarti upaya Tailan mempertahankan gelar Juara Asia pun berlanjut.

Ini merupakan kali ke-9 beruntun Tailan lulus ke semifinal.

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Pada semifinal Tianjin 2026 ini, Tailan akan berhadapan dengan pemenang dari Jepang vs Taiwan yang laganya akan digelar malam ini.

Dua perempat final lain akan dimainkan besok, yaitu Indonesia vs Iran dan China vs Vietnam. (vw/jpnn)  

Si petahana Tailan menembus semifinal Kejuaraan Voli Putri Asia 2026. Siapa nih lawan berikutnya?


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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