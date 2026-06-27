Korea Tunggu Timnas Voli Putra Indonesia di Final AVC Men's Volleyball Cup 2026
jpnn.com, INDIA - Tim Voli Putra Korea memastikan diri ke final AVC Volleyball Cup 2026 seusai mengalahkan Oman.
Berlaga di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Sabtu (27/6) tim asuhan Issanaye Ramires Ferraz itu menang dengan skor 3-1 (25-23, 25-22, 23-25, 25-20).
Pada laga tersebut, Shin Ho-jin menjadi topskor buat tim Negeri Ginseng dengan koleksi 26 angka.
Pemain Korea lainnya yang moncer yakni Jeong Hanyong dengan tambahan 20 poin.
Adapun Lim Jaeyoung menutup perolehan angka Korea dengan raihan 12 angka.
Dengan kemenangan ini, Korea akan menunggu pemenang India melawan Indonesia pada final AVC Volleyball Cup 2026.
Laga final rencananya digela di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad, Minggu (28/6) malam WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV. (fal/jpnn)
Tim Voli Putra Korea menunggu Indonesia di final AVC Volleyball Cup 2026 seusai mengalahkan Oman, Sabtu (27/6)
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Muhammad Naufal
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