Korea Vs Ceko Mulai Pukul 9, Son Heung Min Starter, Rekor

jpnn.com - GUANDALAJARA - Laga Korea vs Ceko di Grup A Piala Dunia 2026 hadir sesaat lagi.

Pertempuran di Guadalajara Stadium, Guadalajara itu kick off pukul 09.00 WIB.

Sejarah bakal terukir pada laga ini, yang melibatkan bintang Korea Son Heung Min.

Son masuk dalam starter Korea dan itu berarti dia tampil keempat kalinya dalam kariernya di Piala Dunia.

Son, bersama dengan kiper utama Kim Seung-gyu, akan menyamai tiga mantan pemain untuk penampilan Piala Dunia terbanyak oleh pemain Korea dengan masing-masing empat edisi.

Hong Myung-bo, pelatih Korea saat ini, mantan striker Hwang Sun Hong, dan mantan kiper Lee Woon Jae juga bermain di empat Piala Dunia.

Son adalah pemain pria Korea Selatan dengan penampilan terbanyak, yaitu 143 kali. Ia berada di peringkat kedua dalam peringkat sepanjang masa negara itu dengan 54 gol internasional, empat gol di belakang mantan bintang Cha Bum Kun.

Son juga menyamai rekor mantan pemain Ahn Jung-hwan dan Park Ji-sung sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia untuk pemain Korea dengan tiga gol. (yonhap/jpnn)