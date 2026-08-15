Korem 051 Wijayakarta Dirikan Kampung Pancasila: Ruang Kreatif Generasi Muda

jpnn.com, DEPOK - Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Korem 051 Wijayakarta menyulap tongkrongan warga menjadi ruang kreatif dan produktif. Ini dilakukan guna mendorong generasi muda untuk berinteraksi, belajar, sekaligus menumbuhkan jiwa wirausaha, melalui Kampung Pancasila.

"Berlokasi di RW 03, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kampung Pancasila menjadi ruang nyata untuk membentuk karakter masyarakat, terutama generasi muda, agar tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, berintegritas, dan memiliki wawasan kebangsaan," ujar personel Korem 051 Wijayakarta maupun Koramil 01, yang merupakan Babinsa Kelurahan Depok Jaya, Sertu TNI Awan Juliansyah, Sabtu (15/8).

Melalui cara ini, Korem 051 ingin menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak usia dini. Sementara di posyandu, mereka akan melakukan edukasi tentang nilai-nilai kebaikan dan kebersamaan, yang disampaikan kepada para ibu.

"Untuk di lingkungan PAUD, personel Korem 051 Wijayakarta turut menjadi guru pendamping," tuturnya.

Melalui metode yang menyenangkan, anak-anak diajak mengenal Pancasila dan wawasan kebangsaan. Salah satunya melalui cerita tentang perjuangan para pahlawan, yang dipadukan dengan kegiatan menggambar.

Korem 051 Wijayakarta bersama warga juga menyulap ruang terbuka yang semula hanya menjadi tempat nongkrong atau transit, menjadi ruang produktif bagi anak-anak muda.

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"Di tempat ini, mereka dapat berinteraksi, belajar, sekaligus mengembangkan potensi kewirausahaan. Mulai dari budidaya magot, kolam peternakan ikan, hingga bank sampah. Dari pengelolaan sampah, budidaya magot, hingga peternakan ikan, generasi muda diperkenalkan pada kegiatan yang memiliki potensi ekonomi," papar Sertu Awan.

"Sehingga tidak mudah terjerumus dalam tawuran, penyalahgunaan narkoba, maupun berbagai perilaku negatif lainnya," imbuhnya.