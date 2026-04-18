Korlantas Andalkan Teknologi Canggih Untuk Kelola Lalu Lintas Selama Kemala Run 2026
jpnn.com, GIANYAR - Menjelang pelaksanaan Kemala Run 2026 yang akan digelar di Bali United Training Center (BUTC), Gianyar, Bali, Minggu (19/4), Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho turun langsung meninjau kesiapan pengamanan dan manajemen lalu lintas di lokasi kegiatan.
Dalam pengecekan kesiapan Kemala Run 2026, Agus didampingi Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Aris Syahbudin dan Kabag Renmin Korlantas Polri, Kombes I Made Agus Prasatya.
Pengecekan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kesiapan teknologi digital hingga skema rekayasa lalu lintas guna memastikan kelancaran dan keselamatan peserta maupun masyarakat.
Selain itu, Kakorlantas juga melakukan pengecekan jalur atau rute yang dilalui peserta. Adapun rute lari akan melintasi kawasan pesisir yang indah, seperti Jalan Pantai Saba, Jalan Pantai Purnama, hingga Jalan By Pass IB Mantra yang dikenal memiliki panorama khas Bali.
Agus menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan berbagai sistem berbasis teknologi untuk mendukung pengelolaan lalu lintas selama acara berlangsung.
“Kami memastikan seluruh kesiapan, baik dari sisi personel, teknologi, hingga rekayasa lalu lintas, berjalan optimal. Dengan dukungan sistem digital seperti COMOB, K3I, drone patrol presisi, dan SMS blast, kami harapkan pengamanan dan pengaturan lalu lintas dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” ujar dia.
Dia menambahkan pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari transformasi Polri dalam memberikan pelayanan yang lebih modern dan responsif kepada masyarakat dalam gelaran Kemala Run 2026.
“Melalui pemanfaatan teknologi ini, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan kondisi lalu lintas tetap terkendali selama kegiatan berlangsung,” kata dia.
Korlantas Polri mengandalkan teknologi canggih sebagai upaya menjaga kelancaran lalu lintas selama Kemala Run.
- Antusias Peserta dari Dalam dan Mancanegara Ikut Ramaikan Kemala Run 2026
- Rekayasa Lalu Lintas Disiapkan Untuk Kelancaran Kemala Run 2026 di Gianyar
- Seni Budaya Bali Semarakkan Kemala Run 2026 di Gianyar
- Jelang Kemala Run 2026, Ketua Panitia Cek Rute Guna Kenyamanan Peserta
- Korlantas Ikuti Upacara Adat di Pura Besakih, Harapkan Kelancaran Kemala Run 2026
- Kakorlantas & Ketua Panitia Cek Kesiapan Venue hingga Rute Kemala Run 2026