Korlantas Berikan Kemudahan Pengurusan Dokumen Bagi Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyebut bahwa pihaknya hadir untuk mendukung pemulihan warga yang terdampak bencana di Sumatra.

Termasuk memberikan kemudahan pengurusan dokumen lalu lintas yang hilang atau rusak akibat bencana sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kebijakan tersebut langsung mendapat dukungan publik dan dianggap sebagai sikap humanis Korlantas dalam merespons musibah yang melanda wilayah Sumatra.

Menurut Irjen Agus Suryo, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan banyak warga kehilangan dokumen penting seperti SIM, STNK, BPKB, dan TNKB. Karena itu, Korlantas menyiapkan layanan khusus di wilayah terdampak agar pengurusan ulang dokumen dilakukan cepat, sederhana, dan tanpa hambatan administratif.

Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung mengapresiasi langkah cepat dan humanis yang mempermudah pengurusan ulang dokumen lalu lintas bagi warga terdampak bencana.

Dia menilai kebijakan tersebut sebagai bukti empati, keberpihakan, dan respons nyata Polri terhadap situasi darurat kemanusiaan.

Nasky menyambut baik langkah ini dan menilai Korlantas bergerak tidak hanya dalam penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga menunjukkan peran moral dalam aspek kemanusiaan.

Dia menyebut kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh elemen nasional digerakkan untuk mendukung penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.