Korlantas-Divpropam Gelar Pembinaan Etika Profesi, Perkuat Pembinaan & Disiplin Anggota

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran Korlantas Polri bersama Divpropam Polri menggelar kegiatan Pembinaan Etika Profesi Polri di Aula Madellu, Lantai 4 Gedung NTMC Korlantas Polri, Jakarta, Rabu (15/10).

‎Kegiatan ini bertemakan Implementasi Program Quick Win Akselerasi Transformasi Polri di Satker Korlantas Polri.

‎

‎Kabag Renmin Korlantas Polri Kombes I Made Agus Prasatya mengapresiasi Divpropam Polri karena program quick win ini berkaitan dengan tranformasi Polri khususnya berkaitan dengan pelayanan publik.

"Kami berterima kasih sekali karena bertepatan juga dengan tindakan lain dari transformasi Polri.

Dan kami akan melaporkan kegiatan ini ke Posko Presisi," kata dia dalam siaran persnya.

Selain itu, Sesrowabprof Divpropam Polri Kombes Armaini menuturkan bahwa kegiatan Pembinaan Etika Profesi ini salah satunya menyangkut masalah perilaku hedonisme anggota Polri.

"Tentu di antaranya juga perlunya pengawasan melekat, ya di mana kewajiban pimpinan secara berjenjang untuk melakukan pengawasan terhadap anggotanya, dan itu sudah disiapkan programnya, kegiatannya," tutur Armaini.

Adapun, kata dia, aturan-aturan tentang kedisiplinan tentang kode etik tentang berbagai petunjuk arahan (jukrah) juga ditekankan bagi anggota Polri.

"Setiap pekannya dilaksanakan anev dan akan dievaluasi dalam tiga bulan nanti akan dilihat hasilnya dan kami akan sosialisasi tentang aturan-aturan kode etik," pungkas dia. (cuy/jpnn)