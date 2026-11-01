Korlantas Dorong Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas yang Cepat & Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri menekankan pentingnya peningkatan kualitas penanganan kecelakaan lalu lintas secara cepat dan profesional, mulai dari respons awal di tempat kejadian perkara (TKP), penanganan korban, proses penyidikan, hingga pelayanan pascakecelakaan.

Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Turmudi menegaskan setiap tahapan penanganan kecelakaan harus dilaksanakan secara optimal agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai prosedur.

Dia menyebut tingkatan penanganan kecelakaan lalu lintas secara cepat dan profesional, mulai dari respons awal di TKP, penanganan korban, proses penyidikan sampai dengan pelayanan pascakecelakaan.

“Laksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mempercepat proses pemberian santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Turmudi dalam keterangan persnya.

Menurutnya, kecepatan respons petugas di lokasi kecelakaan menjadi faktor penting, terutama dalam memastikan korban segera mendapatkan penanganan yang diperlukan. Selain itu, proses penyidikan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.

Koordinasi lintas sektor juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada korban dan keluarga.

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Sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pihak yang berwenang dalam pemberian santunan, diharapkan dapat mempercepat proses penyaluran hak korban sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan pelayanan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Operasi Patuh 2026 yang tengah berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026.