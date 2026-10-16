Korlantas Gelar Jumat Sedekah di TPS Rawajati Pengadegan, Berbagi Sembako kepada Pemulung
jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri melaksanakan kegiatan bakti sosial bertajuk Jumat Sedekah di tempat pembuangan sampah (TPS) Rawajati, Pengadegan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat, khususnya para pemulung yang beraktivitas di sekitar lokasi tersebut.
Kegiatan dipimpin oleh Kabagrenmin Korlantas Polri, Kombes Budi Santosa. Dalam pelaksanaannya, personel Korlantas Polri membagikan bingkisan sembako kepada para pemulung sebagai bentuk perhatian dan kepedulian terhadap sesama.
Selain membagikan bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan dialog bersama para pemulung. Melalui komunikasi secara langsung, Korlantas Polri berupaya membangun kedekatan dengan masyarakat sekaligus mendengarkan aspirasi dan kondisi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.
Program Jumat Sedekah ini direncanakan berlangsung secara rutin setiap hari Jumat dan Minggu.
Pelaksanaannya mengacu pada kebijakan Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin, serta arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Melalui kegiatan ini, Korlantas Polri berharap semangat berbagi, kepedulian sosial, dan kebersamaan dapat terus tumbuh.
Kehadiran Polri di tengah masyarakat tidak hanya melalui pelaksanaan tugas kepolisian, tetapi juga melalui kegiatan kemanusiaan yang memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
Korlantas Polri berkomitmen untuk terus mendorong kegiatan sosial sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat serta menumbuhkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial. (cuy/jpnn)
Korlantas Polri menggelar kegiatan Jumat Sedekah dengan berbagi sembako kepada para pemulung.
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
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