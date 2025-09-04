Korlantas Gelar Polantas Menyapa Bersama Komunitas Ojek Online

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menggelar Polantas Menyapa bersama komunitas ojek online terkait Pencanangan Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di NTMC Polri, Kamis (4/9).

Agus menyebut komunikasi menjadi hal yang penting, mengingat lalu lintas adalah urat nadi kehidupan. Dirinya sebagai Kakorlantas Polri, mempunyai tugas pokok untuk mewujudkan lalu lintas yang aman.

"Jadi Korlantas berkolaborasi dengan ojek online yang ada di Jakarta dan sekitarnya ini bagian dari pada perintah Bapak Kapolri bagaimana Korlantas bisa berkolaborasi, berkoordinasi berkaitan dengan keselamatan di jalan," ujar Agus dalam siaran persnya, Kamis (4/9).

DIa menyebut negara sudah mempunyai Hari Keselamatan Nasional diperlukan kontribusi bagaimana mengkampanyekan agar tertib berlalu lintas.

Sehingga pada 19 September 2025 mendatang, akan diingat untuk menggerakkan moral pentingnya keselamatan melalui program safety week.

"Kami butuh untuk komunikasi, kolaborasi agar keselamatan itu adalah yang utama. Jadi di samping mencari penumpang dan sebagainya, yang paling terpenting adalah keselamatan, maka dari itu hari ini kami sepakat dan bahkan kami menyematkan menjadi pelopor keselamatan," tambahnya.

Baca Juga: Korlantas Dorong Transformasi Lalu Lintas Untuk Tingkatkan Kepercayaan Publik

Dia pun berharap dengan adanya pertemuan bersama komunitas ojek online yang terpenting bagaimana Decade Of Action negara menjamin keselamatan, pentingnya menjaga harkamtibmas dan kamseltibcarlantas.

"Mari jaga keselamatan, sebentar lagi akan merayakan Hari Keselamatan Nasional Hari Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Semoga Korlantas Polri berkolaborasi dengan ojek online yang ada di Jakarta dan sekitarnya dan nanti di Republik Indonesia, agar betul-betul keselamatan itu yang paling utama dan kita harus tertib berlalu lintas," pungkasnya. (cuy/jpnn)