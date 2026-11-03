Korlantas Hadir di Ponpes Daar El-Qolam, Layani Pembuatan & Perpanjangan SIM

jpnn.com, TANGERANG - Korlantas Polri terus memperkuat pelayanan publik yang humanis dan dekat dengan masyarakat melalui Program Pelayanan SIM Bersama Masyarakat. Kali ini, program tersebut menyambangi Pondok Pesantren Daar El-Qolam, Jalan Raya Serang Km. 35, Jayanti, Pasir Gintung, Tangerang, Banten, Selasa (3/11).

Kehadiran pelayanan SIM di lingkungan pesantren mendapat sambutan luar biasa dari para santri.

Mereka mengapresiasi langkah Korlantas Polri yang memberikan kemudahan pengurusan SIM melalui pelayanan jemput bola, baik untuk pembuatan SIM baru maupun perpanjangan, dengan prosedur yang mudah dan pelayanan yang transparan sesuai ketentuan.

Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin hadir didampingi Dirregident Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya, Kasubdit SIM Kombes Hilman Wijaya, Kapolresta Tangerang Kombes M. Indra Waspada A., serta Dirlantas Polda Banten Kombes Oki Bagus Setiaji.

Program pelayanan SIM ini meliputi pelayanan administrasi, ujian teori, ujian praktik, serta edukasi keselamatan berkendara.

Dari sekitar 3.000 santri Pondok Pesantren Daar El-Qolam, tercatat sebanyak 405 santri telah berusia 17 tahun dan memenuhi persyaratan untuk memiliki SIM.

Pimpinan Pesantren Daar El-Qolam Pusat, KH. Fairus Nahiduddin menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas perhatian serta kepedulian Korlantas Polri terhadap lingkungan pesantren.

Menurutnya, program ini bukan sekadar memberikan kemudahan dalam pengurusan SIM, tetapi juga menjadi sarana membangun sinergi antara kepolisian dan dunia pendidikan dalam menanamkan kesadaran serta budaya tertib berlalu lintas.