Korlantas Jemput Bola Layanan SIM ke Desa, Sekolah, Kampus, dan Pesantren

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri memperkuat pelayanan bersama masyarakat melalui Program SIM Komunitas “Dekat, Cepat, Tepat” dengan menghadirkan langsung layanan penerbitan SIM baru dan perpanjangan ke desa, pondok pesantren, sekolah, kampus, hingga berbagai komunitas.

Dalam rangkaian Operasi Patuh 2026, langkah jemput bola ini menjadi wujud komitmen Polantas untuk hadir, melayani, dan berkolaborasi langsung dengan masyarakat, sekaligus memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas serta memastikan setiap pemohon SIM baru memenuhi standar uji kompetensi sesuai ketentuan.

Program ini merupakan kebijakan Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin untuk mendorong pelayanan yang makin mudah diakses, humanis, dan berorientasi pada terwujudnya pengendara yang kompeten, tertib, dan berkeselamatan.

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Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Hilman Wijaya menyampaikan bahwa pelayanan SIM bersama masyarakat menjadi salah satu langkah strategis untuk membangun budaya tertib berlalu lintas.

Melalui kehadiran langsung di pusat aktivitas masyarakat, Korlantas Polri berupaya mengatasi kendala jarak dan transportasi sekaligus memperluas jangkauan edukasi keselamatan.

“Operasi Patuh bukan hanya penegakan hukum. Kami juga datang membawa kemudahan dan kenyamanan melalui pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kami yang datang kepada Anda. Mari lengkapi legalitas berkendara, pahami aturan lalu lintas, dan utamakan keselamatan,” ujar dia.

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Program SIM Komunitas mengusung semangat “Polisi Bersama Masyarakat” dengan slogan “Dekat, Cepat, Tepat”. Melalui konsep ini, Polantas tidak hanya menunggu masyarakat datang ke tempat pelayanan, tetapi secara proaktif mendatangi lingkungan tempat masyarakat beraktivitas.

Sasaran pelayanan meliputi masyarakat di tingkat desa, lingkungan pondok pesantren, sekolah, perguruan tinggi, dan kelompok komunitas. Langkah tersebut diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat yang belum memiliki SIM maupun yang perlu melakukan perpanjangan.