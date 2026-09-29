Korlantas: Kendaraan Terblokir ETLE Bisa Langsung Dilayani di Samsat

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan pengurusan administrasi kendaraan bermotor.

Salah satu program yang diarahkan untuk diterapkan di seluruh ditlantas jajaran adalah pelayanan bagi kendaraan yang terkena blokir akibat pelanggaran Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang dapat dilakukan langsung di kantor samsat.

Program tersebut merupakan arahan Kakorlantas Polri Irjen Wibowo sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemudahan, kecepatan, transparansi, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen I Made Agus Prasatya mengatakan arahan tersebut menjadi perhatian jajaran Korlantas untuk memastikan masyarakat yang kendaraannya terkena blokir ETLE mendapatkan akses pelayanan yang lebih mudah.

“Ini merupakan arahan Kakorlantas agar pelayanan terhadap kendaraan yang terkena blokir ETLE dapat dilakukan langsung di Samsat. Jadi masyarakat tidak perlu bingung harus ke mana untuk menyelesaikan proses administrasinya,” ujar dia dalam siaran persnya.

Menurutnya, pelayanan tersebut akan dikembangkan dan diterapkan di seluruh jajaran ditlantas bersama samsat di berbagai wilayah Indonesia, dengan tetap memperhatikan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Melalui layanan di Samsat, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai status pemblokiran kendaraan dan mengikuti proses penyelesaian sesuai prosedur.

Petugas juga akan memberikan penjelasan mengenai tahapan yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan.